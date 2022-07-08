المهندس محمد النواوي: لا أحد يخسر قوت يومه أو أكل عيشه بسبب التقدم والتكنولوجيا

انطلقت فعاليات المحاكمة الأفريقية التصويرية لحقوق الإنسان في دورتها الحادية والثلاثين والتي تستضيفها كلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر للمرة الأولى بإحدى كليات الحقوق وهي المرة الأولى كذلك التي تجري المسابقة باللغة العربية كلغة رسمية بجانب اللغات الثلاث: الفرنسية، والإنجليزية، والبرتغالية"، حيث تمت سابقا مرة واحدة في عام ٢٠٠٢ بالجامعة الأمريكية ولكن لم تكن في كلية القانون، ولم يكن مضافا لها رسميا اللغة العربية.

وقال محمد النواوي، المحامي، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات الأسبق، إن وفرة التكنولوجيا كبيرة وسريعة للغاية، ورغم حصوله على شهادتين في الهندسة والحقوق إلا أنه لا يزال يوجه الأسئلة للحصول على إجابات نظرا لسرعة المعلومات الجديدة.

وأكد أن فكرة الذكاء الاصطناعي وتعلم الألة مصطلحات هل بها علينا العصر الأخير، وبعض المصطلحات الجديدة لم تبلغ من العمر عام واحد، لافتا أن الحديث عن هذا المجال بدأ من أربيعينيات وخمسينيات القرن الماضي، مستدركا: علينا طرح الأسئلة كهل نحن على مشارف نظام عالمي جديد؟.

وأضاف حاليا يمكن للحاسوب مساعدة المصرفي في تحديد الملائة المالية للأفراد عبر خوارزميات البيانات التي يتم تزويد الألة والبرنامج والحاسوب بها، ويمكن للحاسوب أن يتخذ قرارات مستقبلية فصلا عن مساعدة المصرفي في اتخاذ قرار بشأن عملائه.

وأوضح أنه للتحول من مجمتع جيد لأفضل علينا تعلم وفهم الألة واستغلال وجمع كل الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لأن المهندسون قلقون ومتخفون من توفير حلول للمستقبل.

وتابع النواوي في القانون تعلمت مهنيا وأكاديميا مثل الدستور الذي يضم مصطلحات نستخدمها في مجال القانون كأنها خطوط حمر كالحقوق الأساسية وكذلك المهندسون يضعون خطوطا لعدم تواجزها فضلا عن السياسات الاجتماعية والأعراف العامة والرغبات الشخصية.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات تم تحريره بقانون 95 ثم عدل مرة أخرى وأتى بمشغلين جدد في السوق ووفر عملية تنافسية وسن لذلك قانون، تلبية لحاجات المجتمع الذي يتطور، مضيفًا أنه لا شخص يخسر قوت يومه أو أكل عيشه بسبب التقدم والتكنولوجيا.

وذكر أن ما يتداول بشأن تعقيم البيانات السابقة نقطة يتخوف منها لأنه سينتج عنها تحيزا وتمييزا في البيانات المستقبلية، موصيا رجال التشريع والقانون بأن يكون هناك قانون جديد بشأن الذكاء الاصطناعي.

نُظّمت الفعاليات بالتعاون مع معهد راؤول ويلمبرج السويد مؤتمرا دوليا حول الإتجار بالبشر، والعدالة المناخية، وتشريعات الذكاء الاصطناعي، وذلك من المنظور القانوني والفلسفي لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء قانونيين وأكاديمين مِن مصر، والمملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، والهند، وكينيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.