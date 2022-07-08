رغم فوز الزمالك على فيوتشر في مباراة اليوم الخميس، إلا أن علي ماهر، مدرب الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، يرى أن فريقه لم يتعرض للهزيمة من كرة ملعوبة ولم يتفاجئ في ظل غلق كل مفاتيح اللعب.

وكان الزمالك قد حقق فوزا صعبا على فيوتشر بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري الممتاز.

وقال علي ماهر في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «شعرت أني فعلت كل شيء لكن لم يكتب لي الفوز وفي النهاية الزمالك حصل على الثلاث نقاط».

وأضاف: «أعتقد أننا لم نستحق الخسارة لأن الزمالك لم يفاجئنا بأداءه لاننا كنا نحفظ مفاتيح لعبهم بشكل مستمر قبل المباراة وأعتقد أنه لم يحصل على أي فرصة خطيرة طوال شوطي المباراة».

وأكمل علي ماهر: «الزمالك فريق كبير لكن هنا وقت تشعر بانك قمت بكل شيء لكن دون الهدف الأساسي».

وواصل: «كنا نذاكر لاعبي الزمالكط بشكل مستمر مثل زيزو وإمام عاشور وأغلقنا عليهم الفرص المتاحة في كل المباريات، وكان هناك أكثر من فرصة محققة لكن لم نستغلها بالشكل الأمثل».

وعن هدف فيوتشر من مباريات الدوري رغم مشاركته في كاس الكونفدرالية.ز قال: «ألعب من أجل الفوز في جميع المباريات، وانجزنا العديد من الأهداف المهمة والرئيسية طوال الموسم مثل التتويج ببطولة والمشاركة في الكونفدرالية».

وأتم مدرب فيوتشر: «تعاقدنا مع لاعبين انتهى عقودهم مع أنديتهم وهناك من كان هبط رسميا لدوري الدرجة الثانية، وهم من ثقافات مختلفة وعملنا معهم من أجل توحيد فكرة التتويج بالبطولات الأمر ليس سهلا على الإطلاق».