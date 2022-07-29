دراسة: التغير المناخي زاد من احتمالية الموجة الحارة في المملكة المتحدة إلى عشرة أمثال

أشارت دراسة أجراها فريق من العلماء الدوليين إلى أن التغير المناخي الذي سببه الإنسان زاد من احتمالية حدوث الموجة الحارة غير المسبوقة التي تعرضت لها المملكة المتحدة الأسبوع الماضى بواقع عشرة أمثال.

كما حذر العلماء من أن درجات الحرارة المرتفعة في المملكة المتحدة كانت أعلى مما توقعته نماذج المناخ، وأشاروا إلى أن تبعات التغير المناخي قد تكون أكثر سوءا مما تم توقعه، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وذكر الباحثون بمبادرة الطقس العالمية المعنية بمراقبة الطقس فى مختلف أنحاء العالم أن الزيادة لعشرة أمثال في احتمالات مثل هذا الحر الشديد في المملكة المتحدة نتيجة للتغير المناخي يعد تقديرا محافظا.