 الرئيس التونسي يوجه بإيجاد حلول من شأنها تحسين أوضاع المواطنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يوجه بإيجاد حلول من شأنها تحسين أوضاع المواطنين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 9:05 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 9:05 م

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "الواجب يقتضي إيجاد حلول من شأنها تحسين أوضاع التونسيين الذين تمّ تناسيهم بل التنكيل بهم في كل مرافق الحياة".

جاء ذلك خلال لقاء سعيّد، اليوم الجمعة، مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، حيث تم تناول عدد من المواضيع خاصة الأوضاع الصّعبة التي يعيشها جزء كبير من التونسيين، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

كما تناول اللّقاء ملفّات الفساد وضرورة الإسراع بفتحها كلّها وإحالتها إلى القضاء حتى يبت فيها في آجال معقولة وألا تبقى هذه الملفات دون بت لسنوات طويلة.

كان الرئيس التونسي، قد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في وقت سابق اليوم، على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، مشددا على أنه لا صوت يعلو في تونس فوق صوت الشعب.


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