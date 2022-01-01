باكستان: نعطي أولوية للاستثمارات الأمريكية في مختلف مجالات الاقتصاد

أكد وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، اليوم الجمعة، أن الحكومة الباكستانية تعطي أولوية للحصول على استثمارات أمريكية في مختلف المجالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية الباكستاني مع السفير الأمريكي لدى باكستان دونالد بلوم بهدف الحصول على استثمارات مالية من واشنطن.

ونقلت قناة "أيه آر واي" الإخبارية الباكستانية، عن وزير المالية الباكستانى قوله -خلال الاجتماع- "إن الحكومة الحالية تركز على توفير بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب، وباكستان والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات راسخة متعددة الأبعاد، وسياسات الحكومة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي".

وجدد تأكيد رغبة حكومته في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة.

وفي سياق مماثل، أشارت القناة الإخبارية الباكستانية، إلى أن قائد الجيش الباكستاني قمر جواد باجوا، كان قد ناشد في وقت سابق الولايات المتحدة أن تساعد باكستان على تأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى فى أقرب وقت ممكن حتى يمكنها مواجهة تضاؤل احتياطيات العملة الصعبة لديها.