رئيس ناميبيا يؤكد دعم بلاده الثابت لفلسطين

أكد رئيس جمهورية ناميبيا هاغ غينغوب، مواقف بلاده الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني وصولا لتحقيق آماله وتطلعاته بتجسيد دولته المستقلة على تراب أرضه.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، في القصر الرئاسي بالعاصمة الناميبية ويندهوك، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الذي يقوم والوفد المرافق بزيارة رسمية لناميبيا تستمر ليومين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وخلال اللقاء، أطلع "المالكي" الرئيس الناميبي، على آخر التطورات على الأرض والمستجدات السياسية، وقدم له تقدير وامتنان الشعب الفلسطيني للمواقف المبدئية التي تبديها ناميبيا تجاه القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

كما سلم وزير الخارجية الفلسطيني الرئيس غينغوب رسالة رسمية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تؤكد عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين، وأهمية تطويرها وتعزيزها، ووجه له دعوة رسمية لزيارة فلسطين.

ومن المقرر أن يلتقي المالكي، خلال الزيارة، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الناميبية، وسيوقع عددا من اتفاقيات التعاون بين البلدين.