الاحتلال الإسرائيلي يزعم إحباط هجوم لفلسطينيين على موقع عسكري بالضفة الغربية

زعمت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إحباط هجوم استهدف موقعا عسكريا عند مدخل مدينة نابلس بالضفة الغربية ليلة أمس الخميس.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وصلت مجموعة من الفلسطينيين المسلحين في سيارة إلى أحد المداخل الجنوبية للمدينة، حيث خرج أحدهم من السيارة وأطلق النار على الموقع، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن جنودا من الكتيبة 636 كانوا يعملون في المنطقة ردوا باطلاق النار وأصابوا العديد من الرجال المسلحين، وتم إلقاء القبض على أحدهم وتم نقله للعلاج.

وزعم أن الآخرين الذين أصيبوا بنيران الجيش لاذوا بالفرار في سيارة، متابعا أن سيارة أخرى جاءت إلى مسرح الهجوم وجمعت الأسلحة ولاذت بالفرار.