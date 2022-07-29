لايزال مستقبل الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط برشلونة لم يحسم بعد، حيث أن إدارة النادي الكتالوني تدرس عديد الحلول في الوقت الحالي من أجل الوصول لحل نهائي قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت شبكة " ESPN " أن نادي برشلونة يميل في الوقت الحالي إلى بيع الهولندي إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل تحقيق أكبر استفادة من الناحية المادية، بالإضافة إلى ذلك تسجيل الصفقات الجديدة التي حسمها النادي خلال الفترة الماضية.

وأشارت الشبكة أنه قد اتفق برشلونة ومانشستر يونايتد على دفع رسوم لفرينكي دي يونج ، لكن المصادر في النادي اعترفت بوجود تعقيدات كبيرة في إبرام الصفقة بسبب رغبة لاعب خط الوسط في البقاء في برشلونة.

من جانبه اقترح برشلونة على فرانكي دي يونج تخفيض راتبه، أو الرحيل على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم القادم، من أجل التخلص من أعباء الراتب لتسجيل الصفقات وهو ما رفضه أيضا وكيل اللاعب الهولندي بشدة.