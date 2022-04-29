أوكرانيا تبدأ تجربة تصدير الحبوب اليوم

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قالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية إن قارب تجريبي صغير سوف يبحر اليوم الجمعة، بحسب مشغل أرصفة محلي، في إشارة تشجيعية محتملة على اقتراب استئناف شحنات الحبوب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تجار المحاصيل يراقبون عن كثب إحراز تقدم ملموس باتجاه الإفراج عن ملايين الأطنان من الحبوب المتكدسة في أوكرانيا منذ إغلاق الموانئ عقب الغزو الروسي في شباط/فبراير الماضي.

ومر أسبوع منذ وقع الجانبان اتفاقا مهما لاستئناف الشحنات في مدينة اسطنبول بمشاركة أمين عام الأمم المتحدة انتونيو جوتيريش .

وقالت هيئة الموانئ البحرية للشركات في اجتماع أمس الخميس، أن قاربا تجريبيا صغيرا سوف يبحر اليوم، بحسب شوتا خاجيشفيلي، أحد مؤسسي شركة ريزويل التي تشغل رصيف في ميناء تشورنومورسك.

وقال خاجيشفيلي إنه يمتلك سفينتين جاهزتين ويأمل أن تبحرا غدا السبت في حال سارت التجربة وفق الخطة.