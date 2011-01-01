ما سرّ العثور على جثتَي شقيقتين سعوديتين في أستراليا؟

وقالت منظمة حقوقية إنه يتعين التحقيق فيما إذا كانت المرأتان غادرتا السعودية بسبب عنف أُسري أو بسبب قوانين تمييزية ضد المرأة. لكن حتى الآن، لا يوجد دليل على تعرّض الضحيتين لأيّ من ذلك.

وتقول الشرطة إنها تتواصل مع عائلة الشقيقتين، مؤكدة أن العائلة أظهرت تعاونًا فيما يتعلق بالتحقيقات.

ومن منظمة القسط السعودية لحقوق الإنسان، تقول لينا الهذلول إن "هذه ليست الحالة الأولى" التي تُقتل فيها امرأة سعودية في الخارج بعد الفرار من العنف الأسري في الوطن.

ونوهت الهذلول إلى أنه "لا توجد تدابير حمائية للنساء من ضحايا العنف الأسري في السعودية، ومن ثمّ فإنهن يهربن إلى خارج المملكة".

واستدركت الناشطة السعودية قائلة: "لا أقول إن هذه هي الحال هنا، إنما نحن نريد تحقيقا شاملا ودقيقا. وإنه لمثير للإحباط عدم الحصول على معلومات".

وبحسب سيدني مورنينغ هيرالد، ثمة مؤشرات على أن شيئا ما خطأ قد وقع. ونوهت الصحيفة إلى أن الشقيقتين كانتا قد أبلغتا مدير العقار حيث كانتا تسكنان فيه أن شخصا ما يعبث بطلبيات الطعام التي ترِد إليهما.

وقال سبّاك كان قد زار الشقة التي كانت الضحيتان تسكنان فيها إن "شيئا مريبا" قد وقع، وإنه قد تم استدعاء الشرطة في الماضي إثر تخوّفات من قبل الشقيقتين.

وجددت يوم الأربعاء شرطة نيو ساوث ويلز مناشدتها "لكل مَن لديه معلومات" أيًا كانت عن المرأتين بأن يتقدم بها إلى الشرطة فقد تقود إلى حل لغز الحادثة.

ونوهت الشرطة إلى أن أعضاء الحي السكني الذي شهد وقوع الحادثة متقاربون جدا من بعضهم البعض.