لافروف لبلينكن: روسيا ستحقق جميع أهداف ومهام العملية العسكرية في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ستحقق جميع أهداف ومهام العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال محادثات لافروف الهاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرة إلى أن وزيري خارجية البلدين بحثا الوضع الحالي في أوكرانيا.

وكشف لافروف عن نهج روسيا المبدئي على ضوء العملية العسكرية الجارية في إقليم دونيتسك الشعبية، وإقليم لوجانسك الشعبية وأوكرانيا، مؤكدا أنه سيتم تحقيق جميع أهدافها ومهامها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن قال، في وقت سابق اليوم، إنه قد تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي، ووصف المحادثات بأنها كانت "صريحة ومباشرة".