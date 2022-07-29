حملات تموينية متزامنة على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار بالإسكندرية

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شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تحت إشراف مؤنس محمد مشرف إدارة الرقابة بالمديرية، وفريق العمل التابع له، حملات متزامنة، اليوم الجمعة، أسفرت عن تحرير ٢٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ١٧ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وفي إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة، أسفرت الحملة عن تحرير ٣١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٦٥ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٤٦ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وأسفرت الحملة في إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، عن تحرير محضرين مخابز سياحية بدون ترخيص، و تحرير ١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية.

وحررت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، ٢٦ محضر المخابز بلدية مخالفة منها ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر.

ونجحت إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة في تحرير ١٦ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

وشنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، حملات أسفرت عن تحرير ١٥ محاضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر حيازة بلح بدون بيانات ومجهول المصدر ومصادرة ٣٠ كرتونة بإجمالى ما يقارب ٢٥٠ كجم.

وأسفرت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، عن تحرير ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر مزاولة نشاط بيع أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة ومصادرة ٦ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى.

وحرر المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة الأستاذ محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة، ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة فى إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣٤ محضرا لعدم حمل شهادات صحية، و٣٥ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.