 العراق: إعادة 80 ألف عائلة نازحة إلى مناطقها بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: إعادة 80 ألف عائلة نازحة إلى مناطقها بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 5:52 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 5:52 م

أعلن العراق، اليوم الجمعة، إعادة 80 ألفًا و500 عائلة نازحة إلى مناطقها بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين العراقية خالد محجوب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "نسبة العائدين بلغت 80% والمتبقي 10% أي ما يقارب 10 آلاف عائلة ما زالت غير قادرة على العودة لعدة أسباب".

وأضاف أن "أسباب عدم عودة المهجرين هي إما أن منازلهم مدمرة بالكامل أو هناك أسباب عشائرية نأمل أن تحل في الأيام القادمة، فضلا عن مشكلتي قلة الخدمات وعدم وجود فرص عمل في حالة عودتهم، وهناك من لم يرغب بالعودة إلى المنطقة التي نزح منها لوجود فرص عمل وسكن وخدمات مريحة لهم".


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