مسؤول أمريكي: نظام الدفاع المتكامل في الشرق الأوسط «مجرد فكرة»

قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، إنه ليس هناك إطار عمل بعد لنظام دفاعي جوي وصاروخي متكامل في الشرق الأوسط، لكن واشنطن تعتقد أن هناك أفق لفكرة الأمن من منظور إقليمي متعدد الأطراف.

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر خلال زيارة للسعودية في وقت سابق من هذا الشهر حيث عقد قمة مع قادة من تسع دول عربية بعد زيارة لإسرائيل لكنه غادر دون إعلان وجود تأييد عربي لمحور أمني إقليمي.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز: "الأمر فكرة حاليا، لا إطار عمل لها… لكن كان من المهم للرئيس بايدن طرح الأمر المتعلق بوجود دفاع جوي وصاروخي أفضل تكاملا في المنطقة".

وتابع قائلا: "نعتقد أن هناك أساسا واعدا هنا لوجود نظام دفاع جوي صاروخي يعتمد أكثر على شبكة تواصل وأكثر تكاملا وبنهج أكثر تعاونية خاصة في ظل تزايد التهديد من صواريخ إيران الباليستية".

ووفقا لوكالة رويترز، تشعر السعودية والإمارات بالإحباط من شروط الولايات المتحدة المفروضة على مبيعات الأسلحة. كما أثار انزعاجهما استبعادهما من محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، الذى لا يتطرق لبرنامج إيران الصاروخي وسلوكها الإقليمي.

وشجعت إسرائيل، زيارة بايدن إلى جدة على أمل أن تؤدي إلى تقارب مع السعودية، التى لا تجمعها بها علاقات دبلوماسية.

وخلال الزيارة، أعلنت السعودية فتح مجالها الجوي لكل شركات الطيران، مما مهد الطريق لعبور رحلات جوية من وإلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن ذلك لم يكن مقدمة لمزيد من الخطوات وإنه ليس على دراية بأي نقاشات تتعلق بتحالف دفاعي خليجي-إسرائيلي.

وقبيل زيارة بايدن للمنطقة، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إنه سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن "يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير".

وأشار إلى أن "رؤية مثل هذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جداً، ودوره يجب أن يكون محدداً بشكل جيد، ويجب أن يكون بيان المهمة واضحاً جداً جداً، وإلا فإنّه يربك الجميع".