سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اكتفى محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك وصانع العاب الفريق بالمشاركة في تدريبات بدنية وتأهيلية بصالة الجيم.

وأدى شيكابالا معانا بدنيا اليوم الجمعة على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري يوم الاثنين القادم.

ويهدف الجهاز الفني لتجهيز شيكابالا بالشكل الأمثل للموسم المقبل مع الفريق لطي ما يكون في مستوى الجاهزية المطلوب لخوض المباراة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٦٣ نقطة بفارق ٤ نقطة عن بيراميدز الوصيف و٩ نقاط عن الأهلي الثالث الذي له مباراتين مؤجلتين.

وكان شيكابالا قد شارك كبديل في فوز الزمالك بهدف دون رد على فيوتشر امس الخميس ضمن منافسات الجولة ال٢٧ من الدوري الممتاز