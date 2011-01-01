مدرب فيوتشر: القرارات التحكيمية لعبت دورا في الخسارة أمام الزمالك

انتقد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، تعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراتي الفريق أمام الزمالك في الدور الأول والثاني من الدوري.

فيوتشر تلقى الهزيمة بهدف دون رد أمام منافسه الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 63 في صدارة الترتيب.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «واجهنا منافسًا قويًا، وقدمنا كل ما لدينا في هذه المباراة، لكن التوفيق لم يحالفنا، كما أن القرارات التحكيمية لعبت دورا كبيرا في الخسارة».

وأضاف: «قرار تعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراتي فيوتشر ضد الزمالك في الدور الأول والثاني للدوري علامة استفهام، وهو أيضا ما حدث في مباراتي الأهلي».

وتابع: «يجب توضيح الأمور من جانب لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، الأمر غريب بالنسبة لنا».

وأوضح: «اتهام البعض لحارس الفريق محمود عبد الرحيم جنش بالتفويت حتى قبل المباراة، كلام تافه، هذه النغمة ليست موجودة إلا في الدوري المصري».

وأتم: «نفس الأمر تكرر مع سعد سمير قائد الفريق في مواجهة الأهلي، جنش اليوم كان نجم المباراة، وسعد سمير لاعب مميز ومدافع مخضرم».