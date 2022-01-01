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مصر
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
قرار جمهوري بالعفو عن 7 سجناء منهم هشام فؤاد وطارق النهري وأحمد سمير سنطاوي
رسميا.. مصر تشكو إثيوبيا في مجلس الأمن لإصرارها على الملء الأحادي لسد النهضة
تعرف على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
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لبنان: وضع أكاليل من الزهور على أضرحة القادة العسكريين الراحلين بمناسبة عيد الجيش
الرئيس التونسي يوجه بإيجاد حلول من شأنها تحسين أوضاع المواطنين
عضو التحرير الفلسطينية: تصعيد الاحتلال عدوانه يؤكد إرهاب الدولة المنظم
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ملك إسماعيل تتأهل لنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث
سلمى أيمن: سعيدة بالتأهل لنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث
جوارديولا يرفض التعليق على إمكانية ضم كوكوريلا لمانشستر سيتي
رأي
فن
رؤوف عبد العزيز يواصل تصوير المشاهد الأخيرة من «دوبامين» في المقطم
المركز القومي للسينما يقيم الدورة الرابعة من ملتقى رؤية لأفلام الشباب
بالصور.. التحضيرات الأخيرة لحفل آمال ماهر بالعلمين الجديدة
23 فيلما تنافس على