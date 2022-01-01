ميقاتي: الحكومة تعمل على وقف الانهيار

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الحكومة عملت على وقف الانهيار وتحتاج إلى معالجة الكثير من القضايا الاجتماعية وترتيب الأمور المعيشية والرواتب لكي تبدأ في عملية الانقاذ وتنطلق بلبنان من جديد.

وأوضح أن المشكلات التي يواجهها لبنان هي نتيجة تراكمات طويلة، موضحا أن الحكومة التي يرأسها تسلمت المسؤولية والبلد في حالة إفلاس كاملة، مشيرا إلى أن ما تقوم به اليوم هو تحويل البلد من الافلاس الى التعثر على أمل وقف الانهيار لكي تنتقل البلاد من ضفة الى ضفة.

جاء ذلك في كلمة ميقاتي اليوم الجمعة، خلال احتفالية أقيمت تحت رعايته لإطلاق حملة "أهلا بهالطلة" السياحية في مسقط رأسه بمدينة طرابلس، وهي الحملة التي تنظمها وزارة السياحة اللبنانية لجذب السائحين في الموسم الصيفي.

وأشار ميقاتي، إلى أن الحكومة تعلم الأزمات الموجودة، وتدرك تأثير التضخم الحاصل على كل الصعد، فضلا عن الصراعات السياسية التي تمنع الكثير من الحلول.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود أبناء طرابلس وتضامنهم للنهوض بالمدينة والعمل على تسويقها سياحيا في ظل هذا الانتعاش السياحي الذي يشهده لبنان.