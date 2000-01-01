استطلاع: الناخبون السود بأمريكا قلقون من تفوق ذوي البشرة البيضاء

أظهر استطلاع حديث أن الناخبين السود بالولايات المتحدة قلقون بشأن مشكلتي تفوق ذوي البشرة البيضاء والتعافي الاقتصادي.

وأظهر الاستطلاع - الذي أجراه مركزا "صندوق عمل السود من أجل المستقبل" و"سوسيو آناليتيكا" البحثي ونشرت نتائجه اليوم /الخميس/ - أن 40% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع أبدوا عدم رضائهم عن تعامل الإدارة الأمريكية مع عدد من القضايا منها جائحة كورونا.

وتسببت هذه الجائحة، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، في تأثيرات سلبية كبيرة على المواطنين السود، بما في ذلك فقدانهم الوظائف أكثر من البيض، حيث ذكر ربع المشاركين في الاستطلاع أنهم فقدوا أعمالهم خلال الجائحة أو تم تخفيض ساعات عملهم كما واجهت العديد من الأسر السود صعابا كثيرة خلال تلك الأزمة وطالبوا بمساعدات منتظمة من الحكومة تصل إلى 2000 دولار شهريا حتى يتعافى الاقتصاد.

كما طالب المشاركون في الاستطلاع من الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ إجراءات لوقف جرائم الكراهية التي تزايدت في الأعوام الأخيرة بما في ذلك ما حدث في وقت سابق من هذا العام الذي شهد قيام مواطن مسلح أبيض البشرة بقتل 10 من المواطنين السود في متجر بمدينة بافالو وطالب المشاركون بإعلان مثل هذه الحوادث كجرائم إرهاب محلي ومنع مرتكبيها من حيازة الأسلحة النارية في المستقبل.

وأكد قادة الجمعيات المدافعة عن حقوق السود الخميس أنه ليس بإمكان الإدارة الديمقراطية الحاكمة في أمريكا حاليا الفوز في الانتخابات بدون دعم الناخبين السود ومن ثم ينبغي مراعاة مصالحهم وانتهاج سياسات تؤكد ذلك خصوصا في ولايات رئيسية مثل جورجيا ونورث كارولاينا.