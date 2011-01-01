كشف مدير المكتب الفني بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، السيد عباس، أن هيئة السلع التموينية ألغت شراء عدة شحنات من أوكرانيا كانت قد تعاقدت عليها قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف عباس، لـ"الشروق"، أن أكثر من تسعة أشهر مرت على بدء التعاقد مع أوكرانيا على هذه الشحنات، لكن غموض الموقف حول تسلم تلك الشحنات أدى إلى ألغاء الشراء حيث أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا في توقف حركة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأكد أن مصر تنتظر منذ 5 أشهر بعد اندلاع الحرب عودة الـ3 موانئ رئيسية في أوكرانيا للعمل، مشددا على أن إلغاء الصفقات ليس له علاقة بانخفاض الأسعار أو زيادتها.

وقال مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي، إن مصر تعاقدت على 49 مركبًا من 6 دول رئيسية هم؛ بلغاريا روسيا وفرنسا ورومانيا وألمانيا وليتوانيا، بحمولات تصل إلى نحو 2.3 مليون طن، وذلك خلال الـ3 أشهر القادمة، بدءًا من أغسطس وحتى نوفمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السلع التموينة ألغت 4 شحنات من القمح الأوكراني بحمولة نحو 240 ألف طن؛ كانت قد تعاقدت على شرائها قبل الغزو الروسي، وهو ما يأتي في الوقت الذي تستعد فيه كييف لاستئناف تصدير الحبوب بعد توقّف دام خمسة أشهر بسبب الحرب.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقاً الأسبوع الماضي؛ لاستئناف تصدير قمح أوكرانية الحبيس، وهو الاتفاق الذي تم برعاية من الأمم المتحدة وتركيا، وسيسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا بسبب الحرب.

ودشنت تركيا رسميا؛ الأربعاء الماضي، مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاقات الموقعة في 22 يوليو، وبموجب هذه الاتفاقيات التي أبرمت لمدة أربعة أشهر سيكون هذا المركز مكلفا بإجراء عمليات تفتيش للسفن لدى إبحارها، ولدى وصولها إلى إسطنبول للتحقق من أنها لا تنقل إلا الحبوب.