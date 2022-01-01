الحلبوسي يدعو إلى منع إنزلاق الأوضاع والحفاظ على مصالح العراقيين

حث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، جميع القوى السياسية في البلاد إلى منع انزلاق الأوضاع والعمل على الحفاظ على مصالح الشعب.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي في "تويتر" "أدعو الجميع ونحن أولهم إلى العمل مخلصين لمنع إنزلاق الأوضاع وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مصالح الشعب والوطن".

وأضاف "من لايهتم لأمر العراقيين فليس منهم".

وكان الزعيم الشيعي عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية قد دعا أمام جمع غفير من أنصاره وسط بغداد عصر اليوم" جميع القوى الوطنية إلى تجاوز الحساسيات والتقاطعات وفتح حوار جاد ومسؤول وصفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة والمشاركة الفعالة في صنع القرارات الاستراتيجية وإخماد نيران الفتنة".

وحذر من أن "الوحدة العراقية خط أحمر لن ونتهاون في ذلك مطلقا لن نسمح لأصابع الحرب الناعمة أن تنال من الشعب أو تؤجج الخلافات".

من جانب أخر، توافد العشرات من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم إلى ساحة التحرير للتجمع والاستعداد للانطلاق بمظاهرات شعبية يوم غد لمنع عقد جلسة للبرلمان العراقي للتصويت على منصب رئيس جديد للبلاد ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وتخوض القوى السياسية حاليا جولات تفاوض لتقريب وجهات النظر لحسم مأزق تشكيل الحكومة العراقية بعد مرور أكثر من 9 أشهر على إجراء الإنتخابات البرلمانية المبكرة.