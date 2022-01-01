الكرملين: لا توجد خطط حتى الآن لعقد محادثات هاتفية بين بوتين وبايدن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي خطط حتى الآن لتنظيم مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان يُجرى التخطيط لإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين في أعقاب الإعلان عن عقد محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إنه لا توجد خطط لعقد محادثات هاتفية مع بايدن حتى الآن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما امتنع المتحدث عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين بلينكين ولافروف، وحول هذا السؤال إلى وزارة الخارجية الروسية.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي صرح، في وقت سابق من اليوم، بأنه يتم التفاوض على موعد مكالمته الهاتفية مع بلينكين، موضحًا أنه يجب أن يكون حاضرا في مكتبه أثناء هذا الاتصال، حيث أنه يتواجد حاليًَا في العاصمة الأوزبكية طشقند لحضور اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.