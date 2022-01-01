رئيسة الهند: موزمبيق شريك استراتيجي وحليف وثيق للهند

وصفت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، موزمبيق بأنها شريك استراتيجي للهند وحليف وثيق الصلة بها، خلال استقبال الرئيسة الهندية لوفد برلماني من موزمبيق اليوم الجمعة.

وذكر قصر الرئاسة الهندية في بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن، أن الوفد البرلماني الموزمبيقي ترأسه رئيسة برلمان موزمبيق إيسبيرانكا بياس، وأن الرئيسة الهندية أعربت عن سعادتها باستقبال هذا الوفد باعتباره أول وفد دولي تستقبله منذ توليها منصبها رسميا يوم 25 يوليو الحالي.

وأضاف قصر الرئاسة الهندية أن "رئيسة الهند وصفت العلاقات بين البلدين بأنها علاقات ودية، وقالت إن مسئولي البلدين يتبادلون الزيارات على مستوى رفيع، وأكدت أن موزمبيق شريك استراتيجي وحليف وثيق للهند، حيث تقوم شركات هندية باستثمارات تقدر قيمتها بحوالي 10 مليار دولار في موزمبيق، خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي والتعدين".

وأشار بيان الرئاسة الهندية إلى أن حكومة الهند تدعم مشروعات مختلفة في موزمبيق، وأن الرئيسة الهندية لفتت خلال لقائها بالوفد البرلماني الموزمبيقي إلى أن الهنود المقيمين في موزمبيق يسهمون في تحقيق التنمية الاقتصادية هناك.