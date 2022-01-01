إزالة 4 عمارات بفاسكور حفاظا على سلامة المواطنين لخطورتها الداهمة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إجراءات تسكين قاطني عمارات "الفابريكات" بفارسكور من الأسر الأولى بالرعاية، الذين انطبقت عليهم الشروط بوحدات سكنية بديلة بعمارة أم العلا، التي تم انشاؤها مؤخرًا ضمن مشروعات صندوق الإسكان الاقتصادي، وفور انتهاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بإخلاء ٨٠ وحدة سكنية بالعمارات رقم ٥،٣،٢،١ نظرًا لصدور قرار إزالة بشأنها من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لخطورتها الداهمة.

وأكدت محافظ دمياط، أنه تم البدء في أعمال إزالة العمارات الأربعة، تحت إشراف فني وهندسي للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم