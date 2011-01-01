ألمانيا تشهد اهتماما هائلا بنهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات بين منتخبي ألمانيا وإنجلترا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن ألمانيا تشهد اهتماما هائلا، يصل إلى مستويات قياسية، ببطولة أمم أوروبا للسيدات، وذلك قبل المباراة النهائية المقررة بعد غد الأحد بين المنتخب الألماني ونظيره الإنجليزي صاحب الضيافة.

وذكر الاتحاد الألماني في بيان أصدره اليوم الجمعة أن المتابعة التليفزيونية لمباريات المنتخب تضاعفت، حيث شهدت المباراة الأولى لألمانيا في دور المجموعات أمام الدنمارك في الثامن من يوليو متابعة 95ر5 مليون مشجع، بينما تابع مباراة المنتخب أمام نظيره الفرنسي أمس الأول الأربعاء 18ر12 مليون مشجع.

وجرى إتاحة بث جميع المباريات بالمجان عبر قناتي "إيه.آر.دي" و"زد.دي.إف" التليفزيونيتين.

كذلك ذكر الاتحاد أن قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به شهدت إقبالا كبيرا، حيث سجل حساب منتخب السيدات على إنستجرام زيادة بنسبة 67 % في عدد المتابعين، كما أن القناة التي أطلقها الاتحاد الألماني مؤخرا على تطبيق "تيك توك" سجلت نموا بنسبة 122 %.

وكان الاهتمام الهائل واضحا عبر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" الألماني لقياس الرأي، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، حيث أكد 48 % من 2931 شخصا شملهم الاستطلاع أنهم سيتابعون المباراة النهائية، علما بأن النسبة كانت 36 % قبل مباراة دور الثمانية و40 % قبل مباراة الدور قبل النهائي.

أما عن نتيجة المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي، يرى 58 % أن المنتخب الألماني سيحقق الفوز ليعزز رقمه القياسي بالتتويج بالبطولة للمرة التاسعة، بينما يتوقع 11 % فوز إنجلترا وامتنع 31 % عن التوقع.