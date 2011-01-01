محافظ الإسكندرية يفتتح البطولة العربية لكمال الأجسام بمشاركة 15 دولة عربية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، البطولة العربية لكمال الأجسام بمشاركة 15 دولة عربية، في نسختها الثانية والعشرين للرجال، والثامنة عشر للشباب، والثانية للفزيك والكلاسك فيزك، وتقام تحت رعاية المحافظ وبالتزامن مع احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ال70.

جاء ذلك بحضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، والدكتور عادل فهيم رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي، والعديد من رؤساء الوفود العربية.

وفي كلمته.. قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى الإتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لإخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق المشرف أمام العالم والذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه.. قدم الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي الشكر والتقدير إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للإتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفاعليات الرياضية لها، وتقديم الرعاية لإقامة مثل تلك البطولات في المرات المقبلة.

كما وجه الشكر لجميع رؤساء الوفود وممثلى الاتحادات العربية المشتركة بالبطولة، متمنيًا التوفيق لجميع الأبطال المشتركين من مختلف الدول العربية.