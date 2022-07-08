محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويشيد بتضحيات وجهود رجال الشرطة

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم الخميس، إلى اللواء مدحت عبد الرحيم ، حكمدار المحافظة السابق بمناسبة صدور قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعيينه مديرًا لأمن بورسعيد، خلفًا للواء حسني عبد العزيز ، الذي تولى منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة.

وتمنى المحافظ، خلال الزيارة التي قام بها إلى مديرية الأمن، لمدير الأمن الجديد التوفيق والنجاح في مهمته لاستمرار مسيرة الأمن والأمان التي تشهدها المحافظة بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات.

وأشاد محافظ بورسعيد بتضحيات وجهود رجال الشرطة على أرض بورسعيد لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة، وكذلك تأمين الكيانات والمشروعات الصناعية والاقتصادية واللوجستية والسياحية غير المسبوقة على أرضها.

كما قدم المحافظ التهنئة الي اللواء حسني عبد العزيز مدير امن بورسعيد السابق لتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قام بها أثناء توليه العمل بالمحافظة.