اليابان تحث على ضرورة اتخاذ خطوات احترازية وسط الموجة السابعة لجائحة كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، تمكين الحكومات المحلية في البلاد من إصدار إعلانات تحث على ضرورة اتخاذ خطوات احترازية ضد انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "بي إيه.5" نظرا لسرعته على الانتقال بشكل أسرع خاصة بين الفئات الأكثر ضعفا.

ووفقا لإحصاء من أمانة مجلس الوزراء الياباني بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإنه اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي نسبة معدلات الإشغال لأسرة المستشفيات المخصصة بلغت أكثر من 50% في 19 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان ما تشير إلى إجهاد على النظام الطبي.

وأكد مسؤولون يابانيون أن السياسة الجديدة تهدف للتركيز على كبار السن وأولئك الذين يعانون من ظروف أساسية تعرضهم لخطر كبير وسط الموجة السابعة من الوباء.

وبموجب الإعلان، يمكن لكل حكومة محافظة تشجيع الشركات على تعزيز العمل من المنزل، وفقا للمسؤولين اليابانيين.

وأوضحت الوكالة اليابانية أن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في فرض قيود على تحركات الناس مثل تلك التي تم تنفيذها في ظل حالات الطواريء التي تم رفعها في وقت سابق من العام الجاري، من أجل الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.