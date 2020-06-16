هل تصعيد حزب الله ضد إسرائيل يصب في مصلحة اللبنانيين في الوقت الراهن؟

ويحذر رضوان الديب في صحيفة الأخبار من أنه إذا لم توافق إسرائيل والولايات المتحدة على المعادلة النفطية التي رسمها نصر الله «الغاز لإسرائيل مقابل الغاز للبنان»، فان "الأمور قد تتدحرج نحو مواجهة عسكرية ستعطل كل آبار الغاز في فلسطين المحتلة".

لطالبي الخبز قول آخر

على الجانب الآخر، وفي مقال بعنوان "انتظارات اللبنانيين بين الرغيف والحرب" بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، يشكك حسام عيتاني في الخطاب الذي يتحدث عن الفائدة التي ستعود على المواطن اللبناني من اندلاع حرب أو إطلاق صواريخ ذكية على منصات استخراج النفط والغاز الإسرائيلية في عرض البحر وكون ذلك "الحل الأنسب لإنهاء معاناته".

ويشير الكاتب إلى رؤية المواطن لما يحدث قائلا: "لا يحضر في ذهن صاحبنا المتأمل خيراً في الحرب على إسرائيل والواقف في طابور الفرن أن مأزقه صنعه أبناء جلدته الذين يُخفون الطحين، ويهرّبونه لتقاسم أرباح الدعم مع أجهزة النظام السوري الأمنية، ولا أن البدء بحرب جديدة سيكون مقامرة غير معروفة النتائج حتى لو قال له صاحب الصواريخ الذكية إن الموت شهيداً في القتال (أو بالأحرى القصف) الإسرائيلي أفضل من الموت قتلاً في عراك قرب فرن أو محطة وقود".

ويضيف عيتاني: "الواقف في طابور الخبز مستعد أن يقتُل ويُقتَل، ليس فقط إذا تجاوزه أحدهم ووقف أمامه، بل أيضاً إذا قيل له وهو يتصبب عرقاً تحت شمس يوليو (تموز) إن فكرة الحرب على إسرائيل في هذه اللحظة غير مؤاتية وستكلّف لبنان، وستكلفه هو شخصياً المزيد من المآسي وتجعل انتظاراته الحالية بمثابة النزهة مقارنةً بما سينزل ببلده وأهله".

وفي صحيفة نداء الوطن اللبنانية، يري وليد شقير أنه "قد لا تنفع المناورات التي يقوم بها بعض الفرقاء المحليين بحثاً عن مواقع لهم بعد أن حققوا مكاسب نتيجة فلتة شوط. لكنه زمن يستدعي ترقّب مدى إفادة لبنان منه (لا بعض الفرقاء) إذا غلبت لغة التسويات ولو المؤقتة، على لغة الحرب، بالتزامن مع عهد رئاسي جديد".