عمليات إجلاء تواكب اندلاع حرائق الغابات في منتجع جنوب تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة، بأن السلطات اضطرت إلى إخلاء العديد من المباني من بينها فنادق، مع انتشار حريق هائل في المناطق السكنية في جنوب تركيا.

وقالت وكالة أنباء ديميرورين المحلية إنه تم إخلاء ما لا يقل عن ثلاثة فنادق و13 منزلا في منتجع مرماريس ، وهي نقطة جذب سياحي في مقاطعة موجلا بجنوب غرب البلاد.

وقالت وزارة الزراعة والغابات التركية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم السيطرة على الحريق في حي إتشميلر وإن الجهود جارية حاليا لتبريد المنطقة، وشاركت في بث لقطات مصورة لطائرات تسقط المياه على غابات الصنوبر المحترقة.

وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات.

يشار إلى أن تركيا واجهت في الآونة الأخيرة موجة حرائق غابات غير مسبوقة.