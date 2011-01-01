بدء الدعوى ضد موسك بشأن صفقة تويتر في 17 أكتوبر

حكم قاض في ولاية ديلاوير الأمريكية ببدء الدعوى القضائية ضد إيلون موسك بسبب عملية استحواذ فاشلة على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار ف 17 – 21 أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ويأتي موعد القضية بعدما قال محامو موسك في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن تويتر تسعى لبدء الجلسات في 10 تشرين الأول/ أكتوبر "دون مبرر".



وقالت شركة تويتر للمحكمة إنها لا تعارض بدء الجلسات في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، لكنها ترغب في محاكمة كاملة على مدار خمسة أيام في ذلك الاسبوع.



وكان موسك أعلن عن عرض لشراء تويتر مقابل حوالي 44 مليار دولار في نيسان/أبريل. وبعد بعض الرفض الأولي من تويتر، توصل مجلس إدارة الشركة إلى اتفاق استحواذ مع رئيس تسلا.



ومع ذلك، أعلن موسك تعليق الصفقة بعد بضعة أسابيع فقط، قبل أن يتراجع عنها بالكامل في أوائل تموز/يوليو، ملقيا باللوم على تويتر لتزويده ببيانات غير كافية عن الحسابات الوهمية.



وتقاضي تويتر موسك لإجباره على إتمام عملية الاستحواذ بالسعر المتفق عليه البالغ 20ر54 دولار للسهم الواحد.