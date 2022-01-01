الهند: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 20 ألفا و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 43 مليونا و979 ألفا و730 إصابة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية - بأنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 32 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 526 ألفا و258 وفاة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 143 ألفا و988 حالة.. لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و309 آلاف و484 شخصا، وذلك بعدما تعافى 22 ألفا و697 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.