 تحرير ٤٧١ مخالفة مرورية في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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تحرير ٤٧١ مخالفة مرورية في كفر الشيخ

كتب - محمد نصار:
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 12:05 م

شنت إدارة مرور كفر الشيخ اليوم الجمعة ، حمة مرورية بمدينتي سيدي سالم والحامول ، تحت إشراف العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٧١ مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.


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