لافروف يعرب عن استعداده لأول اتصال هاتفي مع بلينكن منذ غزو روسيا لأوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، استعداده للتحدث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن تبادل الأسرى، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن لافروف، الذي يزور أوزبكستان، قوله: "خلال الأيام المقبلة، سنطرح فرصة مناسبة لإجراء مكالمة هاتفية مع أصدقائنا الأمريكيين".

وسيكون هذا أول اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

كان بلينكن أعلن أمس الأول الأربعاء أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لافروف خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة مسألة إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية برتنى جراينر والمواطن بول ويلان، الذي حُكم عليه بالسجن 16 عاما لاتهامه بالتجسس.

وأشار لافروف إلى أن وزارة الخارجية الروسية ليست مسؤولة عن مناقشة مسألة تبادل السجناء، مضيفا: "لكنني مع ذلك سأستمع إلى ما سيقوله".

وأوضح لافروف أنه يرغب في سماع إلى كيف تعتزم الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بشأن تنفيذ اتفاق الحبوب، الذي ترعاه الأمم المتحدة وتركيا.

واختتم لافروف تصريحاته قائلا:"لأنه إذا كان الأمر يتعلق بالحبوب الروسية، فإن العقوبات الأمريكية، على وجه الخصوص، لم تسمح بتنفيذ كامل بنود الاتفاق"، في إشارة إلى الحظر المفروض على السفن الروسية إلى جانب القيود المفروضة على تأمين وتمويل شحن البضائع.

وربطت روسيا السماح بشحن الحبوب الأوكرانية بتخفيف العقوبات الغربية المفروضة لتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها.