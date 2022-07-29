الرئيس السريلانكي يستعرض للمفوضة البريطانية خطوات تحقيق الانتعاش الاقتصادي

أفاد مركز الإعلام في الرئاسة السريلانكية اليوم الجمعة، بأن الرئيس رانيل ويكرمسنيج، تلقى اتصالا هاتفيا من المفوضة السامية البريطانية في سريلانكا سارة هولتون؛ لتقديم التهنئة ولاجراء مناقشة واسعة النطاق معه.

وأشار المركز الإعلامي، في بيان نقلته صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية، إلى أن الرئيس ويكرمسنيج، أبلغ المفوضة السامية البريطانية بالخطوات التي سيتم اتخاذها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي.

وأشار الرئيس السيرلانكي، إلى أنه يتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين، كما أكدت المفوضة السامية البريطانية دعمها الكامل في هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكرمسنيج، قد أدى منذ أكثر من أسبوع اليمين الدستورية رئيسا لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جرى بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد بعد مظاهرات ضده.

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.