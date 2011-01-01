بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان.

وقال بايدن في خطاب إلى الكونجرس الأمريكي، حسب ما أورده البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة ، إن استمرار الأنشطة الجارية من عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله - والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد - تعمل على تقويض السيادة اللبنانية.

وأضاف أن مثل هذه الأنشطة تسهم كذلك في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة بل وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتابع الرئيس الأمريكي، قائلا:" لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13441 فيما يتعلق بلبنان".

جدير بالذكر أن حالة الطوارئ الوطنية عبارة عن حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة.