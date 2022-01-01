الكرملين يرفض تصريحات مسؤول أمريكي زعم عدم اهتمام موسكو بالدبلوماسية مع أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دمتيري بيسكوف رفضه القاطع لتصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن موسكو غير مهتمة بالدبلوماسية والمحادثات مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "لا ، أنا لا أشاطر وجهة النظر هذه، لأنها خاطئة تماما".

وفي وقت سابق اليوم، قال سوليفان، في مقابلة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه إنهاء العمليات القتالية في أي وقت لكن غير مهتم بمحادثات السلام.

على صعيد آخر، أيد الكرملين تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي حذر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثة هاتفية من "اللعب بالنار" فيما يتعلق بموقف واشنطن بشأن تايوان.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "إننا متضامنون بلا شك. نحن نحترم سيادة الصين ووحدة أراضيها ونعتقد أنه لا يحق لأي دولة في العالم أن تشكك في ذلك أو أن تتخذ أي خطوات تحريضية أو ذات طبيعة أخرى".

وشدد على أن موقف واشنطن تجاه تايوان يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التوتر على مستوى العالم.

وأضاف: "نحن واثقون من أن مثل هذا السلوك على المسرح الدولي لا يمكن إلا أن يتسبب في مزيد من التوتر. حيث يعاني العالم بالفعل من عدد كبير من المشاكل الإقليمية والعالمية. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تكون مدمرة".

يذكر أن الرئيسان الأمريكي والصيني بحثا، في وقت سابق اليوم، قضية تايوان، في محادثة هاتفية، وأشار الطرفان إلى أن واشنطن وبكين اختلفتا بشأن هذه القضية، لكن كان من الضروري إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وجاء الحوار بين الزعيمين وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين حول قضية تايوان، والذي أثارته نية رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة الجزيرة.