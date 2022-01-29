الأطفال المصابون بالتوحد لديهم مخزون من نقاط القوة الإبداعية، والتي يمكن استغلالها في الكثير من الأنشطة المفيدة، لذلك يجب على الآباء والأمهات معرفة كيفية تسخير تلك الطاقة والقدرة، حيث أكدت الدراسات أن حوالي 10 إلى 11% من الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد لديهم بعض القدرة على الادخار أو الابتكار بأشكال مختلفة.. لذلك نشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول نقاط القوة للأطفال المصابين بالتوحد.

هناك طرق مختلفة لتقييم تفكير الطفل وقدرات التعلم، حيث يمكن للمهنيين إجراء تقييم تنموي يمكنه قياس قوتهم في مجالات مثل مهارات التفكير غير اللفظي واللغة والتواصل والحركة، ويمكن للمحترفين أيضًا إجراء اختبارات IQ، والتي يمكن أن تقيس إمكاناتهم وقدراتهم الفكرية مقارنة بالأطفال الآخرين من نفس العمر، وعادة ما يتم إجراء اختبار الذكاء للأطفال فوق سن 6 سنوات.

* القدرة البصرية لدى الأطفال المصابين بالتوحد

يُعرف الأطفال المصابون بالتوحد أيضًا بالمتعلمين البصريين، حيث يمكن استخدام هذه القدرة لتعليم الأطفال المصابين بالتوحد من خلال:

- استخدام أدلة بصرية حول المنزل

يمكن للوالدين التقاط صور لأنشطة مختلفة ووضعها في تسلسل كدليل بصري لتعزيز التعلم، ويمكن للوالد أو المعالج البحث عن طرق لاستخدام اهتماماتهم الخاصة في مجال واحد لبناء المهارات في مجالات أخرى

على سبيل المثال، إذا كان طفلك يتمتع بمهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر، فقد يرغب في التعرف على تطوير ألعاب الفيديو أو تعلم البرمجة، ويمكن أن تساعد قدراتهم المكانية البصرية في مهاراتهم في تصميم الجرافيك، وإذا كان طفلك يحب السيارات ، فقد يكون مهتمًا بالتعرف على وسائل النقل المختلفة وأنواع السيارات المختلفة.

* الاستفادة من قدرتهم على حفظ الكلمات المرئية لمساعدتهم على القراءة.

غالبًا ما يكون لدى الأطفال المصابين بالتوحد ذاكرة جيدة عن ظهر قلب، حيث يمكن للعديد من الأطفال المصابين بالتوحد أن يتذكروا أجزاء كبيرة من المعلومات، مثل الحوارات من الأفلام، وكلمات الأغاني، ولوحات الأرقام، لذلك يجب على الآباء تشجيع أطفالهم على استخدام الذاكرة عن ظهر قلب لتعلم معلومات مفيدة، مثل أرقام الهاتف والعنوان والحروف الأبجدية وجداول الضرب.

ويمكن للأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد أن يتمتعوا بقدرات بارعة في المهارات الموسيقية ويميلون إلى تذكر المعلومات الموسيقية المثالية في الملعب والاحتفاظ بها لفترة أطول مقارنة بنظيره العصبي.

وأكد الخبراء أن تحديد الاهتمامات والقدرات الخاصة وتعزيزها يمكن أن يساعد في زيادة تقديرهم لذاتهم وزيادة فرص التفاعل والتقدير وفتح خيارات التوظيف لهم.