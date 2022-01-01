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مصر
وزير الأوقاف: الهجرة النبوية كانت نصرًا وفتحًا مبينًا
مساعد وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية بأذربيجان ويلتقى عددا من المسئولين
مصر تشارك في اجتماع القمة الاستثنائية لآلية مراجعة النظراء الإفريقية
الخارجية تتابع تطورات قضية تعرض طبيب مصري لإطلاق نار واعتداء بسكين في السعودية
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فيفندي الفرنسية تعلن ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام
نستله تعلن تراجع أرباحها في النصف الأول تأثرا بمشاكل سلاسل التوريد
الرئيسان الأمريكي والصيني يوجهان مساعديهما للإعداد لاجتماع مباشر
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