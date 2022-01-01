عميد نوعية المنيا: 300 طالب أدوا اختبار القدرات للتربية الموسيقية في 3 أيام وانتظام سير الاختبارات بكثافه عالية

قال الدكتور احمد سعيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، إن اختبار القدرات بالكلية للتربية الموسيقية تسير بانتظام وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25 من يوليو الجاري وحتى السبت 6 أغسطس المقبل، ويتم تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.

وأضاف عميد كلية التربية النوعية، أنه يجب على الطالب أن يصطحب رقم جلوسه في الثانوية العامة وصورة من كل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، وعدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.

وذكر الدكتور أحمد سعيد، أن الكلية وفرت كافه الاحتياجات والمتطلبات وعدد من الدكاتره من التخصصات المطلوبة للاشراف علي الاختبارات التى تجرى بكل دقة وشفافية، خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، كما خصصت الكلية قاعات انتظار لائقة التي يؤدى بها اختبارات القدرات، وتوفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين.

وأوضح أن اختبارات القدرات تُجرى في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرةأخرى، وأن عدد الطلبة الذين تم اختبارهم حتى الآن تجاوز 300 طالب وجاري اختبار الطلبة في قائمة الانتظار.