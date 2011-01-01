اختراق إلكتروني لنظام سجلات المحكمة الفيدرالية الأمريكية

قال كبير محامي الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية للمشرعين، أمس الخميس، إن الوزارة تحقق في اختراق إلكتروني يتعلق بنظام إدارة سجلات المحكمة الفيدرالية.



وأشار رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل مات أولسن، إلى خطر الهجمات الإلكترونية من قبل دول أجنبية، إذ أخبر اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي أن هذه الواقعة "مصدر قلق كبير"، وفقا لوكالة رويترز.



وأدلى أولسن بهذه التصريحات رداً على أسئلة من الرئيس الديمقراطي للجنة، النائب جيرولد نادلر، الذي قال إن "3 عناصر أجنبية معادية" هاجمت نظام حفظ الوثائق بالمحاكم، مضيفا أن اللجنة علمت فقط في مارس"بالنطاق المذهل" للاختراق.



وذكر أولسن أن وزارة العدل تعمل عن كثب مع القضاء الفيدرالي في جميع أنحاء البلاد لمعالجة هذه القضية.



ولم يعلق أولسن على من يقف وراء الهجوم، لكنه أشار إلى أن قسمه ركز بشكل عام على مخاطر الهجمات الإلكترونية من قبل دول أجنبية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.



ولم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.



وقال المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية في يناير 2021 إنه أضاف إجراءات أمنية جديدة لحماية السجلات السرية أو المختومة بعد اختراق واضح لنظام إدارة القضايا وحفظها الإلكتروني.



وقال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية إن "الوزارة كسياسة عامة لا تؤكد أو تنفي وجود تحقيقات محددة".