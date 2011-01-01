رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، يصاحبه الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وقال عبد الخالق، إن اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية تستمر حتى يوم ٦ من شهر أغسطس القادم، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن الاختبارات تقدم لها حتي اليوم ١٧٤ طالبا و١٢٥ طالبة، حيث تم تجهيز الأماكن المخصصة لسحب وتسليم الملفات، وإجراء الاختبارات، وذلك على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله، أنه تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبي المبدئي ومرورا باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية والمهارية والاختبار المعرفي ولجنة الترجمة والرصد، مشيراً إلى أنه يجب على الطالب أن يجتاز الاختبارات بنسبه نجاح ٦٠% من اجمالي مجموع الدرجات، موضحاً أن الاختبارات يشرف عليها الدكتور محمد كمال وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين بالكلية.

ومن الجدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة من الطالب أثناء التقديم تشمل إيصال التسجيل الإلكتروني، أصل وصورة ضوئية من رقم جلوس الثانوية العامة، صورة من بطاقة الرقم القومي، وأيضاً عدد ٦ صور شخصية حديثة مقاس ٦×٤ وشهادات التفوق الرياضي في حالة وجودها إن أمكن.