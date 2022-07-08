مجلس جامعة الإسكندرية يكرم هيئة التدريس وأطباء الطوارئ بالمستشفيات الجامعية

كرم مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس وأطباء الطوارئ بالمستشفيات الجامعية على جهدهم وتفانيهم فى أداء عملهم.

وأشاد رئيس الجامعة بأدائهم وقيامهم بدورهم الإنسانى تجاه المرضى وقيامهم بأكثر من 300 عملية جراحية خلال إجازة عيد الأضحى الماضي، منها عملية دقيقة تمت على مرحلتين لمواطن أصيب بانفجار في الشريان الأورطى، وتم إنقاذه بفضل الله ثم أطباء الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

والمكرمون هــم:

الدكتور وائل السيد شعلان- رئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية، الدكتور سامح مصطفـى- بوحدة جراحة الأوعية الدموية، الدكتور أحمد محمد قاســـم- مدرس بوحدة جراحة الأوعية الدموية، الدكتور يوسف أحمد رمضـان- مدرس مساعد بوحدة جراحة الأوعية الدموية، الدكتور أحمد شرين حمـدى- مدرس بقسم جراحة المخ والأعصاب ومدير وحدة الطوارئ والإصابات، الدكتور محمد مصطفى أبوزيـد- طبيب مقيم بوحدة جراحة الأوعية الدموية، الدكتور عبدالرحمن عصام الدين- مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، الدكتورة نرمين ناصر الدين إبراهيم- طبيب مقيم بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، الدكتور أحمد محمد عبدالعظيم- طبيب مقيم بوحدة جراحة التجميل، الدكتور محمد سامى إبراهيم- طبيب مقيم طب الطـــوارئ، الدكتورة صفاء عشرى مسلم- طبيب مقيم طب الطوارئ، الدكتور أحمـد رجـب- طبيب مقيم بقسم الطب الحرج.