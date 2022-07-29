العراق: عمار الحكيم يدعو الأطراف الكردية إلى الاتفاق بتسمية مرشح لمنصب رئيس الجمهورية

دعا عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، اليوم الجمعة، القوى الكردية إلى الإتفاق على تسمية مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية في وقت قريب.

وقال الحكيم أمام جمع غفير من أنصاره في ساحة الخلاني وسط بغداد: "أدعو إلى أن تكون هناك ألية واضحة لاختيار رئيس الجمهورية وعدم إبقاء ذلك في الكواليس والإجتماعات المغلقة وعلى الكرد أما أن يتفقوا على مرشح أو أن يذهبوا بمرشحين إثنين ويترك الاختيار للبرلمان وبوقت قريب".

وأضاف "أمام الحكومة القادمة فرصة كبيرة لتسجيل الخدمات ونتمنى لرئيسها النجاح تقديم برنامج حكومي واضح ومقنع قابل للتطبيق وإنجاز أولويات المرحلة خلال كامل عمر الحكومة ".

ودعا الحكيم الى العمل بجدية إلى تعديل قانون الإنتخابات البرلمانية العراقية مع حفظ حقوق المكونات وإنجاز تشريعات قانونية في مجال الترشيحـ للتخلص من عقدة الانسداد السياسي وتجاوز خطرها والأحكام للقانون والدستور وحفظ هيبة الدولة.

وشدد الحكيم في خطابه أن على القوى السياسية" فتح صفحة للحوار الجاد بروح تليق بالعراق أساسها الثقة المتبادلة والعمل المشترك في صنع القرارات الاستراتيجية ومحاربة الفتن لأن وحدة العراق خط أحمر ولن تتهاون أو نسمح بتأجيج الخلافات".