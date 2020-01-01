تحذيرات بإبعاد الجماهير عن حضور نهائي يورو السيدات

حذر خبير مالي من أن الأشخاص الذين سيشترون تذاكر معاد بيعها بطرق غير رسمية لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم (يورو 2022)، قد يتعرضوا للإبعاد عند بوابات الاستاد.

وتترقب الجماهير المباراة النهائية ليورو 2022 للسيدات التي تحتضنها إنجلترا، والمقررة بعد غد الأحد بين منتخبي إنجلترا وألمانيا على ملعب ويمبلي.

وقال أدم فرينش، محرر الشؤون المالية بموقع "ذا ماني إيديت" :"هناك طلب كبير على تذاكر النهائي المقرر يوم الأحد في ويمبلي."

وأضاف :"لكن المخاطرة واضحة، يمكن أن تدفع المئات من الجنيه الإسترليني لشراء تذاكر بطرق غير رسمية، ثم لا تستطيع الدخول."

وتابع أنه إن لم يتمكن مشجعون من شراء تذاكر بطرق رسمية :"فالأفضل مشاهدة المباراة في المنازل."

وذكر موقع "ذا ماني إيديت" أن من فقد فرصة شراء تذكرة للنهائي، سيكون لديه الخيار المشروع بالتوصل إلى صديق أو زميل لديه تذكرة ولا يستطيع الحضور، وفي هذه الحالة يمكن نقل التذكرة.

لكن يجب إتمام عملية نقل التذاكر قبل تفعيلها، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكر الموقع أيضا أنه يجب على المشجعين عدم نسيان حمل بطاقة هوية تحمل صورة، وذلك تحسبها لأي عمليات مراجعة إضافية قبل دخول الاستاد في يوم المباراة.

وحذر الموقع أيضا من أن المحتالين قد يحاولون بيع نسخ مطبوعة من التذاكر أو تذاكر مزيفة إلى المارة في الشوارع.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في تصريحات لموقع "ذا ماني إيديت" :"جميع تذاكر نهائي يورو 2022 للسيدات تصدر من اليويفا وتخضع لشروط وأحكام صارمة تمنع الإعلان غير المصرح به أو إعادة البيع أو النقل بشكل غير قانوني."

وأضاف أن اليويفا يحرص على تطبيق شروطه وأحكامه فيما يتعلق بالتذاكر، بما في ذلك متابعة الأنشطة على الإنترنت، وسيتخذ إجراءات قد تشمل إلغاء التذاكر في حال رصد إعلانات غير مصرح بها.