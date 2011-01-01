مشرعون أمريكيون يطلبون تحقيقا خاصا حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

بعد عدم إعطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته أي وعود بشأن التحقيق في اغتيال الصحفية الفلسطينية الأمريكية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، قدم برلمانيون أمريكيون يساريون، أمس الخميس، مشروع قانون يهدف إلى دفع الولايات المتحدة لهذا الإجراء.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، توجهت عائلة الصحفية السابقة في قناة "الجزيرة" القطرية والتي اغتيلت بالرصاص في 11 مايو الماضي أثناء تغطيتها عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، إلى واشنطن، لكنها لم تحصل من وزارة الخارجية الأمريكية على ما أرادته.

وأعلن مسؤولون منتخبون من الجناح اليساري بالحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون يخول السلطات الأمريكية إجراء تحقيقها الخاص لتحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بالصحفية.

وقال الديمقراطي أندريه كارسن للصحافة وبجانبه أفراد من عائلة شيرين: "ندعو زملاءنا إلى النظر إلى هذا على أنه مسألة تتعلق بحرية الصحافة وإلى تنحية السياسة الإسرائيلية والفلسطينية جانبا والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته: هجوم على الصحافة المستقلة ومقتل واحدة من مواطنينا".

كما يعتزم كارسن تقديم نص يهدف إلى فرض إلزامية إجراء تحقيق أمريكي حول أي صحفي أمريكي يقتل في الخارج.

والتقت عائلة الصحفية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن الثلاثاء لتطلب منه محاسبة إسرائيل، لكن بلينكن لم يعبر عن التزام بفتح تحقيق مستقل. وتوجهت العائلة إلى واشنطن بدعوة من بلينكن، بعد محاولتها بلا جدوى لقاء الرئيس جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدرت الولايات المتحدة في 4 يوليو الجاري بيانا قالت فيه إن أبو عاقلة أصيبت على الأرجح بنيران إسرائيلية لكن لا يوجد دليل على أن قتلها كان متعمدا.

ورفضت إسرائيل الاتهامات بأنها تعمدت استهداف شيرين أبو عاقلة، وقد قالت في البداية إن نيرانا فلسطينية ربما تسببت بمقتلها قبل أن تتراجع عن ذلك.

وانتقدت عضو الكونجرس الديمقراطية ماري نيومان بشدة موقف وزارة الخارجية. وقالت: "أشعر بالحرج والغضب لعدم وجود تحقيق، وأعتزم توجيه أصابع الاتهام إلى وزارة الخارجية التي تتقاعس عن العمل".

ويدرك المشرعون الأمريكيون أن فرصة تمرير مشروع القانون ضئيلة.

وقالت عضو الكونجرس رشيدة طليب وهي من أصول فلسطينية "ربما... بعض زملائي" قد يدعمون النص "إذا احتاجوا إلى حذف كلمة فلسطينية من "أمريكية-فلسطينية" حتى تكون حياتها (شيرين) مهمة".