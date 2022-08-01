روى الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي، واقعة له مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مدينة المنصورة في عام 1981.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السادات تم استقباله بحفاوة بالغة خلال الزيارة لمدينة منصورة خلال افتتاح أحد المشروعات القومية وتم تقديمه للرئيس كونه المستشار الطبي للرئيس السادات.

وأضاف أنه بعد ذلك طالب بمقابلة الرئيس السادات لمعرفة التوصيف الدقيق لوظيفته كمستشار طبي للرئيس وقابله بالفعل في القناطر الخيرية بالقليوبية في مبنى الري القديم.

وأشار إلى أنه خلال تواجده مع الرئيس السادات طالب بتدخين سيجارة قائلا: "ممكن أشرب سيجارة يا ريس"، ووافق حينها ووجه الرئيس السادات حديثه له إن كونه يعمل مستشارا طبيا للرئيس سوف يسهل مهمته في إنشاء مركز أمراض الكلى والمسالك البولية في المنصورة.