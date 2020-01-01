﻿تايلاند تسجل 2480 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة

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سجلت تايلاند 2480 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و37 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الجمعة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، نقلا عن الوزارة، غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 1853 شخصا بعد تماثلهم للشفاء.

ومنذ بدء الجائحة في تايلاند أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و586 ألفا و550 إصابة بمرض كوفيد-19، بينهم مليونان و363 ألفا و115 هذا العام. وتعافى من المرض 4 ملايين و530 ألفا و673 كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الوباء في الجزيرة 31 ألفا و327.