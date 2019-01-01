موريتانيا: الرئيس الغزواني أنجز 77 % من برنامجه الانتخابي

أعلنت لجنة وزارية موريتانية أن 77 في المائة من المشاريع التنموية التي تعهد بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي عام 2019، أنجزت أو في طريقها للإنجاز.

وعرضت اللجنة - وفقا لبيان - تقريرا أمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حول تفاصيل تقدم المشاريع، بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على تنصيبه رئيسا تاسعا لموريتانيا، وذلك في ختام اجتماع عقده الرئيس في القصر الرئاسي مع لجنة التوجيه الاستراتيجي المشرفة على خلية متابعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية.

وكان الرئيس الغزواني قد قدم للموريتانيين مع توليه مقاليد الحكم في الأول من أغسطس عام 2019 برنامجا انتخابيا تحت عنوان "تعهداتي" واجه تأخيرا في التنفيذ بسبب جائحة كوفيد – 19، وعراقيل إدارية.

وشكلت اللجنة الوزارية العام الماضي، من طرف الرئيس، من أجل متابعة تقدم المشاريع، وسلمت للرئيس اليوم أول تقرير لها، قالت فيه إن 182 مشروعًا فقط، وهو ما يعادل 23 في المائة من إجمالي المشاريع، هي التي ما تزال في مرحلة الإعداد أو مسار إبرام الصفقات.

وأكدت اللجنة في تقريرها إنجاز 366 مشروعًا في مجال التعليم من ضمنها 300 مشروع "أنجزت أو قيد الإنجاز"، و66 مشروعا قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.

وفي المجال الزراعي، أكدت أن هناك 213 مشروعًا، أنجزت منها 73 مشروعًا و66 مشروعا قيد التنفيذ، و74 مشروعا قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.

وفي مجال المياه، أوضحت أنها تتابع 70 مشروعًا منها 18 مشروعا أنجزت و44 مشروعا قيد التنفيذ، و8 مشاريع قيد التحضير للمناقصة.

وقالت إن 50 مشروعًا في مجال البنية التحتية أنجزت منها 20 مشروعًا و19 مشروعا قيد التنفيذ، و11 مشروعا قيد الإعداد.

بدورها، أكدت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني ألزم القطاعات الحكومية المعنية، بمضاعفة جهودها لتحقيق النتائج المرجوة، وأصدر الرئيس أوامره بالتفاعل بشكل نشط مع خلية المتابعة لتسهيل مهمتها، وضمان تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع.