ساها: يجب على مانشستر يونايتد التخلص من رونالدو

طالب لويس ساها، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إدارة اليونايتد بضرورة التخلص من البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظل تمسكه بالرحيل عن أولد ترافورد.

الغموض يحيط بمستقبل رونالدو في أولد ترافورد، ولم يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ تولي إريك تين هاج المسئولية الفنية، ولم يسافر النجم البرتغالي مع الفريق في الجولة التحضيرية للموسم الجديد 2023/2022 متعللًا بظروف عائلية.

وقال ساها في مقابلة مع «Bet365»:" إذا كان رونالدو لا يريد اللعب للنادي بعد الآن، فعليك التخلص منه، لم يشارك في الجولة التحضيرية للموسم الجديد ولم يتواجد بالتدريبات، لذا عليك أن تتحلى بالإنضباط".

وأضاف:" رونالدو لاعب من الطراز العالمي، ربما تكون ظروفه فريدة، ولكن هناك حدودًا لما يمكنك القيام به، المجموعة بحاجة إلى الهدوء، إنها ليست رياضة فردية".

وواصل:" أنا أكبر مؤيد لكريستيانو رونالدو، أفهم أولوياته، لكن في مرحلة ما يجب أن يتوقف الاضطراب، عليك أن تتخذ قرارًا وأنا حريص على رؤية كيف ستسير الأمور".

ويُعد رونالدو هداف مانشستر يونايتد الأول في الموسم الماضي حيث سجل 24 هدفًا في 38 مباراة بجميع المسابقات.